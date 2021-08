Xenoblade Chronicles 3 : Jenna Coleman, doubleuse de Melia Antiqua, suggère qu’un troisième épisode est en route

Xenoblade Chronicles 2 date d’il y a maintenant pas mal d’années et Nintendo a bien pu jauger l’intérêt des fans envers la franchise avec la sortie de Xenoblade Chronicles Definitive Edition. La préparation d’un troisième épisode semble donc être logique, et un nouvel élément semble nous confirmer cela. C’est par le biais d’une petite maladresse de Jenna Coleman, doubleuse du personnage de Melia Antiqua, qu’un troisième opus est évoqué.

Grosse bourde ou une simple erreur ?

L’actrice, que le grand public a connu via son personnage de Clara dans Doctor Who, a réalisé une interview (relayée par Game Rant)avec un fan où elle évoquait son rôle en tant que Melia Antiqua, et dans laquelle son interlocuteur lui demandait comment elle était parvenue à décrocher le rôle. Elle a alors répondu :

« C’était via mon agent de doublage et je l’ai eu… Bon dieu, quand est sorti le premier jeu ? Il y a dix ans ? C’était il y a très longtemps. je l’ai fait avant Doctor Who et après lorsqu’ils ont fait le second, ils m’ont demandé de revenir. Et je pense qu’ils vont en faire un autre. Et ce que c’est une information connue ? Je ne sais pas… Ouai je pense qu’ils vont en faire un autre… Je ne suis pas sûre si j’ai le droit de dire ça. »

Lorsqu’elle évoque le « second », elle veut très probablement parler du contenu bonus Future Connected apparu dans la Definitive Edition du premier jeu (où son personnage est très présent), mais la suite de sa déclaration laisse bien penser qu’elle parle d’un troisième opus encore non-annoncé. On croise maintenant les doigts pour qu’elle ait raison, même si sa déclaration peut tout à fait être une simple erreur.