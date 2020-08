Project xCloud : Microsoft date sa disponibilité sur le Xbox Game Pass Ultimate

Visiblement, aujourd’hui est une bonne journée pour communiquer du côté de Microsoft, puisque après nous avoir parlé de la rétrocompatibilité Xbox One/Xbox Series X de ses accessoires, voilà qu’il est dorénavant question du Project xCloud, le fameux service de cloud gaming destiné depuis peu à intégrer le Xbox Game Pass Ultimate. En effet, de nouvelles informations nous sont parvenues, notamment du côté de la date de disponibilité et de ce que proposera le service.

Le cloud du spectacle

Nous savons donc désormais que c’est à partir du 15 septembre que Project xCloud – dont le nom devrait changer – se lancera dans 22 pays, dont la France, la Belgique, la Suisse, et une bonne partie de l’Europe, sans oublier évidemment les Etats-Unis.

Comme convenu, le service de cloud gaming rejoindra le Xbox Game Pass Ultimate sans coût supplémentaire (l’abonnement étant à 12,99€ par mois). Rendu uniquement compatible dans un premier temps sur Android, la firme américaine veillera à ce que le Project xCloud devienne disponible sur iOS avant la fin de l’année, puis à une date ultérieure sur PC.

Plus de 100 jeux disponibles au lancement

Pour assurer un départ fourni en terme de contenu, Xbox promet plus d’une centaine de titres jouables dès le lancement du service. Si le catalogue complet ne nous sera révélé qu’au jour J, voici une liste partielle de ce qu’on verra arriver sur la plateforme :

Ark: Survival Evolved

Bleeding Edge

Costume Quest 2

Crackdown 3 (campagne)

Destiny 2

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears of War: Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5 Ultimate Edition

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Halo: Spartan Assault

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Killer Instinct Definitive Edition

Max: The Curse of Brotherhood

Minecraft Dungeons

The Outer Worlds

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Quantum Break

ReCore: Definitive Edition

Ryse: Son of Rome

Sea of Thieves: Anniversary Edition

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Tell Me Why

The Bard’s Tale Trilogy

Wasteland 2: Director’s Cut

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Yakuza Kiwami 2

On sait également à quel point Microsoft aime chouchouter son public en prévoyant de lui donner accès aux jeux Xbox Game Studios sur le Game Pass dès leur lancement. Et bien ces mêmes jeux débarqueront aussi Day One sur Project xCloud.

Une expérience nomade 100% Xbox

Aussi, vos sessions de jeu sur le cloud resteront directement liées à votre compte Xbox en conservant progression, sauvegardes, succès, préférences liées à la manette ou encore votre liste d’amis, vous permettant de commencer une partie sur un appareil et la continuer ailleurs. L’expérience solo sera donc étendu au-delà les frontières de son salon, au même titre que le multijoueur et notamment la coopération, car il sera possible de jouer ensemble sur des appareils différents. Libre à vous de jouer sur smartphones tandis que votre partenaire de jeu pourra vous rejoindre sur tablette, PC ou console.

Enfin, outre l’équipement évoqué précédemment, Microsoft signale qu’il faudra installer l’application mobile Xbox Game Pass, détenir une manette Xbox compatible ainsi qu’une connexion 4G ou un Wi-Fi haut débit afin de bénéficier du Project xCloud, sans doute une des offres cloud gaming les plus alléchantes du marché disponible, on le rappelle, le 15 septembre.