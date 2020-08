Microsoft riposte sur la rétrocompatibilité des accessoires Xbox

Quelques heures après la divulgation par Sony des accessoires PS4 compatibles avec la prochaine génération, Microsoft a jugé opportun de révéler à son tour les informations liées au sujet. La rapidité de réaction du géant américain est somme toute logique, d’une part afin de pouvoir recueillir les sons de cloche des deux constructeurs sur la question de la rétrocompatibilité et, d’autre part, parce qu’un point relativement important différencie les solides concurrents.

ICYMI: Xbox Series X is compatible with ALL Xbox One controllers across ALL games:

🎮 Official Xbox One Controllers

✨ Xbox Adaptive Controller

💪 Xbox Elite Wireless Controllers

🤝 ‘Designed for Xbox’ third-party Xbox One Controllers and headsets pic.twitter.com/V8e2RLzxa2

— Xbox (@Xbox) August 3, 2020