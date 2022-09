Xbox : Une nouvelle mise à jour pour les consoles et pour le PC est disponible

Après la PS5, c’est au tour des consoles Xbox d’avoir droit à une grosse mise à jour de septembre. Cette nouvelle update devrait avant tout faire plaisir à celles et ceux qui possède une manette Xbox Elite Series 2, manette qui vient justement de s’offrir un nouveau modèle plus accessible avec la Xbox Elite Series 2 Core. Voici toutes les nouveautés apportées par la mise à jour de septembre pour l’écosystème Xbox.

Pimpez votre bouton Xbox

Tout d’abord, cette mise à jour permet aux utilisateurs de manette Xbox Elite Series 2 de régler la couleur du bouton Xbox. C’est un détail anecdotique pour certain, mais cela compte visiblement beaucoup pour d’autres, qui vont pouvoir s’amuser à paramétrer ce bouton avec plus de 16 millions de variantes de couleurs.

Mais ce qui devrait surtout plaire, c’est la possibilité de retrouver plus facilement ses jeux Xbox dans sa bibliothèque. L’affichage de cette dernière a été complétement repensée pour une meilleur navigation, avec plus de rangements pour trier les jeux que vous possédez, ceux du Xbox Game Pass, ceux de l’EA Play ou encore les Games with Gold. Il est aussi possible de sélectionner une option par défaut pour l’installation de vos application, en choisissant par exemple de laisser votre Xbox décider ou de tout enregistrer sur un disque dur externe.

Pour la partie PC, la Xbox Game Bar permettra dorénavant de partager plus de contenu avec des widgets de capture d’écran plus accessibles, qui vont vous donner accès à un lien lors d’une capture pour la partager plus simplement. Enfin, on notera l’arrivée de la réduction du bruit du chat de groupe Xbox sur PC et Xbox One.