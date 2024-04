Le calme avant la Tempest

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles vous fera revivre l’histoire de l’anime à travers un RPG en 2D à défilement horizontal. Elle reprendra notamment les évènements autour de la rencontre avec les Kjins et la bataille contre le Royaume de Falmuth. Toutefois, le titre promet également quelques scénarios exclusifs supervisé par Fuse, l’auteur de la série. De nouveaux personnages conçus par l’illustrateur des Light Novel originaux, Mitz Vah, seront également de la partie.

Au vu des premières images, il ne faudra pas s’attendre à une adaptation très ambitieuse avec un style « chibi » qui ne plaira pas forcément à tout le monde. On vous laisse observer la bande-annonce ci-dessus pour vous faire un premier avis. Pour rappel, sachez qu’il existe également un jeu mobile sur la licence sorti en 2021 : That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Memories.

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles sera disponible le 8 août prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.