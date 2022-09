PS5 : Une nouvelle mise à jour majeure est disponible, voici ce qu’elle apporte

Pendant que Sony augmente le prix de sa machine, celles et ceux qui possèdent déjà la PS5 attendent des mises à jour afin de rendre l’expérience utilisateur plus agréable. Et ça tombe bien, puisque dès aujourd’hui, vous pourrez télécharger une nouvelle mise à jour pour la PS5, qui a déjà été testée ces dernières semaines à l’aide d’une bêta. Voici ce qu’apporte cette mise à jour.

Le 1440p est enfin disponible pour tout le monde

Le plus gros apport de cette nouvelle update, c’est tout d’abord le support 1440p qui est enfin accessible à condition de posséder un écran qui le prend en charge. Cela était particulièrement demandé pour les joueuses et joueurs qui branchent leur machine sur un écran de PC. Il faut aussi que chaque jeu prenne en charge cette résolution pour obtenir de meilleurs résultats. Vous pouvez maintenant vous rendre dans le menu « Écran et vidéo » et sélectionner la résolution 1440p si vous le souhaitez.

En dehors de cet ajout, on notera l’apparition de nouvelles fonctionnalités dans l’application PS App, avec du Remote Play et le partage d’écran qui sera enfin disponible sur l’application. Vous pouvez consulter tous les détails à propos de cette mise à jour sur le PlayStation Blog.