Les Xbox Series X|S réalisent le meilleur lancement de l’histoire de la Xbox

Alors que les nouvelles consoles Xbox Series X|S sont sorties il y a à peine quelques jours, le constructeur américain annonce déjà une bonne nouvelle pour la marque.

Les Xbox Series boxent les autres Xbox

Malgré les soucis d’approvisionnement lié à la pandémie ou encore ceux rencontrés par l’offre Xbox All Access chez nous par exemple, Microsoft semble avoir réussi son lancement si l’on en croit les déclarations du blog officiel Xbox Wire. En effet, les Xbox Series X|S ont ainsi mieux réussi leurs lancements (sur 24h) que toutes les autres autres Xbox avant elles. Bien que nous n’ayons pas de chiffres précis, la firme a tout de même donnée des informations pour appuyer sa réussite.

La Xbox Series S englobe le plus haut pourcentage de nouveaux joueurs par rapport aux autres Xbox au lancement. Ce qui laisse penser que les acquéreurs de Xbox Series X sont des fidèles de la marque tandis que les possesseurs de Xbox Series S sont plus des nouveaux venus si l’on veut parler vite. En outre, on nous annonce que 3594 jeux différents ont été lancés histoire de contrebalancer la critique majeure de ces consoles, et que nous avions d’ailleurs nous-même pointé dans notre test, à savoir son manque de jeux exclusifs au lancement.

Pour finir en beauté, le Xbox Game Pass a bien entendu été un atout majeur pour ce gros chiffre concernant les jeux puisque 70% des Xbox Series X|S en circulation ont profité de cette offre alléchante.