La Xbox Series X | S est disponible, tout ce qu’il faut savoir

Ça y est ! Après une année 2020 plus que compliquée pour l’industrie, la nouvelle génération s’apprête enfin à être lancée avec la Xbox Series X | S qui ouvre le bal dès aujourd’hui le 10 novembre, en attendant la PS5 le 19 novembre. Afin de tout savoir sur les deux dernières consoles de Microsoft, nous vous proposons aujourd’hui un article récapitulatif pour avoir toutes les informations nécessaires, des jeux de lancement aux fonctionnalités, en passant par les précommandes.

Tout connaître sur la Xbox Series

Tout d’abord, si vous vous posez encore des questions sur les caractéristiques de la console, comme son poids, sa taille et son prix, vous pouvez consulter notre article qui revient en détails sur ces différents points.

Autre point important, l’interface de la console. Celle-ci a été présentée en détails par Microsoft, et même si elle ne change pas drastiquement par rapport à celle que l’on connaît sur Xbox One, elle a le mérite d’être encore plus claire et surtout plus fluide.

L’une des grandes fonctionnalités de la prochaine génération de Microsoft réside dans le Smart Delivery, un terme parfois difficile à comprendre et qui peut être confondu avec la rétrocompatibilité. Pour plus d’explications sur cette feature, nous vous avons préparé une vidéo qui fait le point sur le Smart Delivery.

Pour ce qui est de la rétrocompatibilité pure, donc des jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox originale, Microsoft a passé aux cribles les nombreuses améliorations natives dont profiteront ces jeux là.

Si les nostalgiques se tourneront vers les jeux d’anciennes générations, d’autres voudront de la nouveauté au lancement. Même s’il ne faut pas s’attendre à une quelconque exclusivité sur la machine, de nombreux jeux seront optimisés pour la Xbox Series dès le lancement, avec des versions améliorées de titres comme Yakuza: Like A Dragon, Gears 5 ou encore Assassin’s Creed Valhalla.

Si vous souhaitez voir à quoi ressemble la console en dehors des photos promotionnelles de Microsoft, nous vous avons présenté un unboxing complet de la Xbox Series X, où l’on montre tout le contenu de la boîte que vous recevrez si vous achetez la console.

Enfin, étant donné que nous avons reçu la console depuis plusieurs semaines, nous vous proposons un test complet de la Xbox Series X, avec ses forces et ses faiblesses, en détaillant toutes les fonctionnalités de la console avec plusieurs images à l’appui.

Le point sur les précommandes

Cela ne vous aura pas échappé, il est difficile de se procurer une Xbox Series X | S au lancement. Les précommandes ont été relativement chaotiques, et de nombreux joueurs n’ont pas pu précommander la console. Heureusement, les stocks semblent peu à peu revenir, par très petites gouttes, comme ce matin chez Darty et Fnac.

Il faut donc être à l’affût pour ne pas manquer les retours de stocks, c’est pourquoi nous vous listons ici les différents magasins qui proposent la vente des consoles. N’hésitez donc pas à revenir régulièrement sur cette page pour vérifier l’état des stocks chez chaque revendeur.

Précommander Xbox Series X

Précommander Xbox Series S

Notons en revanche qu’il est bien plus simple de se procurer la Xbox Series S, qui est encore disponible à l’achat sur quelques sites et qui a tendance à partir un peu moins vite.

Si la console est trop chère pour vous et que vous ne pouvez pas sortir autant d’argent d’un coup, vous pouvez toujours vous tourner vers le All-Access, disponible chez Micromania dès aujourd’hui et qui vous permet de payer un abonnement pour obtenir la console de votre choix et le Game Pass à moindre prix, en faisant une petite économie à la fin.

N’oubliez pas qu’une émission spéciale sera diffusée dès ce soir pour célébrer le lancement des consoles. N’y attendez pas d’annonces majeures, mais cela permettra de voir certains titres tourner sur les deux consoles.