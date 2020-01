Présentée aux Game Awards le mois passé, la Xbox Series X a refait parler d’elle lors de la conférence AMD au CES 2020. Pas d’information majeure mais quelques petites détails croustillants qu’il est intéressant de noter et qui nous permettent de patienter d’ici la prochaine grosse présentation.

Un aperçu de la puce

Cela a commencé juste avant la conférence AMD avec Phil Spencer, patron de la division Xbox, qui a mis à jour sa photo de profil sur Twitter. L’homme dévoile ainsi une photo de la puce où l’on peut y apercevoir le « Project Scarlett » en bas à droite.

La mention « 8K » apparaît dans l’autre coin inférieur, histoire de nous montrer les ambitions de la Xbox Series X. Plus bas dans l’article, vous retrouverez ce qu’un membre du forum Resetera s’est amusé à faire avec un montage pour comparer les puces des différentes Xbox One.

L’arrière de la console présenté mais il y a un « mais »

Avec ce teasing, on s’attendait donc à ce que la Xbox Series X fasse un passage lors de la conférence AMD. Ce fut le cas puisqu’une bande-annonce nous a permis de revoir le modèle de la future machine. Plus important encore, on a eu droit à un aperçu de la face arrière de la console avec la connectique.

Les visuels nous montrent ainsi la présence d’un port HDMI In, un port HDMI Out, un port d’alimentation, un port RJ45, deux ports USB-C, un port S/PDIF. Sur la face avant, un autre port USB fait son apparition. Cependant, il faut préciser qu’il s’agit d’un rendu 3D (proposé par le site TurboSquid) et qu’il ne s’agit absolument pas du design définitif. Microsoft l’a annoncé un peu après la conférence, AMD n’ayant pas à sa disposition les images nécessaires pour présenter cela.

AMD s’est également confié à nos confrères de The Verge : « Les images de la Xbox Series X utilisées lors de la conférence de presse AMD au CES ne proviennent pas de Microsoft et ne représentation pas exactement la conception et les fonctionnalités de la prochaine console ».

Même s’il est probable que la connectique soit similaire lors du design final, on insiste donc sur le fait que ce ne sont en aucun cas des images officielles. Forcément, on regrette un peu que AMD n’ait pas mentionné directement le fait qu’il s’agit de concept art mais au moins, vous êtes prévenus.

Power Your Dreams

Enfin, dernière information à noter du moment, c’est que la prochaine génération de Microsoft sera marquée par un nouveau slogan. La firme californienne a effectivement déposé le slogan « Power your Dreams », que l’on avait aperçu lors de la cérémonie des Game Awards (notamment sur le t-shirt de Phil Spencer).

Il s’agira donc du slogan qui sera utilisé pendant toute la campagne de communication qui est traduit par « donnez vie à vos rêves » dans le trailer français. Bref, petit à petit, Microsoft solidifie sa stratégie et 2020 sera assurément une année de communication autour des nouvelles consoles.