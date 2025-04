Xbox se paye les services du légendaire David Fincher pour les besoins d’une nouvelle publicité étonnante

What’s in the Xbox ?

Cette publicité Xbox n’a pas pour but de vanter les mérites de la Xbox Series, et, étonnamment, pas non plus celles du Xbox Game Pass (du moins pas de manière directe). Elle se concentre sur le partenariat entre Samsung et Xbox, puisqu’il est possible de jouer à des jeux Xbox sur les téléviseurs de la marque via le cloud gaming.

Au premier visionnage de cette publicité, on vous l’accorde, le lien n’est pas forcément évident, étant donné que l’on suit ici un rat anthropomorphe qui suit sa vie quotidienne toute morne et grise avant de faire la rencontre de véritables humains qui s’amusent un peu plus que lui grâce au fait de pouvoir jouer aux jeux Xbox de plusieurs manières.

Une pub atypique, qui n’a pas été réalisée par n’importe qui. Xbox est allé ici chercher le réalisateur David Fincher, à qui l’on doit les films mythiques que sont Fight Club, Seven, Zodiac et bien d’autres. Il est ici accompagné par Romain Chassaing pour les besoin de ce (très) court-métrage, qui est toujours plus sympathique à regarder qu’une publicité standard et qui nous rappelle l’époque du début des années 2000 (sans tomber dans l’étrangeté de la pub PS2 de David Lynch).