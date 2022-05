Xbox travaillerait toujours sur un accessoire nommé Project Keystone, lié au Cloud Gaming

On le sait, Microsoft veut implémenter le Xbox Game Pass sur de plus en plus d’appareils, et cela pourrait passer par la démocratisation du Cloud. Le constructeur effectue des recherches et des essais à ce sujet depuis des années, et des rumeurs laissaient entendre qu’un appareil similaire à des accessoires comme le Google Chromecast pourrait faire son apparition, afin de pouvoir simplement le brancher sur une télé et profiter du Game Pass via le cloud. Le site Windows Central semble confirmer cette rumeur avec de nouvelles informations.

Le Game Pass bientôt accessible juste via une simple clé ?

Jez Corden nous reparle aujourd’hui du fameux Project Keystone, qui a fait sa réapparition récemment via un listing sur l’OS Xbox. Le journaliste avance que cet appareil est toujours en cours de développement, et qu’il pourrait maintenant se connecter à n’importe quel écran via une prise HDMI.

Contacté par Windows Central, Microsoft a confirmé que Keystone était toujours réel, mais que l’appareil avait encore besoin de temps de développement :

« Notre vision pour le Xbox Cloud Gaming est inébranlable, et notre objectif est de permettre aux gens de jouer aux jeux qu’ils veulent, sur les appareils qu’ils veulent, où ils veulent. Comme annoncé l’année dernière, nous avons travaillé sur un appareil de streaming de jeux, au nom de code Keystone, qui pourrait être connecté à n’importe quel téléviseur ou moniteur sans avoir besoin d’une console […] Nous avons pris la décision de nous éloigner de l’itération actuelle de l’appareil Keystone. Nous en prenons les leçons et nous allons recentrer nos efforts sur une nouvelle approche qui nous permettra de proposer me Xbox Cloud Gaming à davantage de joueurs dans le monde. »

Corden déclare aussi que le projet est maintenant en développement depuis deux ans, et il ne s’attend pas à le voir être présenté avant un moment. Mais cela confirme au moins que Microsoft est prêt à exporter son catalogue sur de plus en plus de supports.