Xbox annonce une nouvelle conférence centrée sur les éditeurs tiers qui aura lieu cette semaine, voici ce qu’il faut savoir

Quand aura lieu le prochain Xbox Partner Preview ?

Xbox crée la surprise en ce début de soirée puisque personne n’avait prévu qu’une nouvelle émission était dans les tuyaux. Avec les Game Awards qui se préparent, on pensait que tout le monde se concentrait sur cet événement. Mais il y aura bien un Xbox Partner Preview ce jeudi 17 octobre à 19 heures (heure française). On sait d’ores et déjà qu’il durera environ 25 minutes.

Au programme, pas de Xbox Game Studios donc. Mais on connaît déjà l’identité de certains des jeux présents, comme Alan Wake 2 qui viendra présenter son extension The Lake House. On y retrouvera également une nouvelle bande-annonce de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Même programme pour Wuchang : Fallen Feathers, et pour les autres, il faudra patienter. Attendez-vous également à quelques annonces pour le Xbox Game Pass, comme toujours.

Ce Xbox Partner Preview sera à suivre sur YouTube (avec des sous-titres français) ou Twitch. Si vous ne pouvez pas suivre l’événement en live, comptez sur nous pour vous livrer un résumé de cette émission dans la soirée du 17 septembre.