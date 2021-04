Xbox : l’abonnement n’est plus obligatoire pour les free-to-play

Les consoles Xbox étaient les seules à demander d’être abonnés à leur service en ligne pour accéder aux jeux free-to-play. Cela change dès aujourd’hui ce qui permet enfin au constructeur, qui d’habitude le meilleur pour les services en ligne, de rattraper ce point faible par rapport à PlayStation et Nintendo.

Tournée générale de tops 1

Vous pourrez donc jouer sans aucun frais à Fortnite, Call of Duty Warzone, Rocket League ou Apex Legends par exemple et Microsoft fait même l’effort de proposer gratuitement les accès aux fonctions de recherche et de conversations de groupe pour les jeux concernés. Cela arrive avec la mise à jour d’avril de la Xbox One et des Xbox Series, pour la 360, il faudra passer par l’app mobile pour en profiter.

La Foire aux Questions précise que les weekends gratuits dejeux payants ne sont pas concernés et nécessiteront toujours l’abonnement au Xbox Live Gold. Celles et ceux qui avaient un abonnement uniquement pour accéder à des titres free-to-play ont jusqu’au 1er juin pour demander à transformer leur période restante en crédits Gold sur cette page.

En ce qui concerne les codes qui n’ont pas encore été utilisés, il sera possible de demander un remboursement sur Paypal ou en crédits Microsoft jusqu’au 5 mai. Pour rendre la situation plus claire, la liste exacte de la cinquantaine de jeux free-to-play qui ne nécessitent plus d’abonnement à partir d’aujourd’hui a été communiquée.

La liste des jeux concernés par la gratuité du online :