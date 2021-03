Xbox Game Pass : NBA 2K21, Football Manager 21 et Star Wars Squadrons arrivent en mars

Après le PlayStation Now, c’est au tour de Microsoft et du Xbox Game Pass de présenter son programme du mois de mars. En février, le service d’abonnement avait célébré l’arrivée de Dirt 5 ou encore Code Vein. Voyons ce que nous réserve le mois de mars du côté du Xbox Game Pass.

Les nouveautés de mars

Il s’agira d’un début de mois très sportif pour l’abonnement, avec de nombreux jeux de sports à se mettre sous la dent, à commencer par NBA 2K21, qui fera son entrée dans le service des demain. On notera également la présence du récent Football Manager 2021, aussi bien sur PC que sur consoles, ainsi que Star Wars Squadrons, dont la présence n’est pas une surprise étant donné qu’il a débarqué dans l’EA Play.

Voici toutes les nouveautés de ce début de mois de mars sur le Xbox Game Pass :

Malheureusement, du côté de jeux qui sortent du programme, on retrouve The Witcher 3: Wild Hunt, qui ne sera plus disponible après le 15 mars. Voici les titres qui quittent prochainement le Xbox Game Pass :