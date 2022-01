Xbox Game Pass : Death’s Door, Hitman, Rainbow Six Extraction et d’autres pour fin janvier

Microsoft compte bien attaquer ce début d’année 2022 d’un grand coup avec son Xbox Game Pass. Après un début de mois déjà fort grâce à la sortie de Mass Effect Legendary Edition ou encore Olija, le service d’abonnement compte encore plus marquer les esprits pour ces derniers jours du mois de janvier 2022, avec de grosses sorties à l’affiche.

La liste des jeux de fin janvier 2022

On savait déjà que Rainbow Six Extraction et Hitman Trilogy allaient arriver sur le Game Pass dès le jour de leur sortie, ce qui est déjà une excellente nouvelle pour les abonnés.

Et à vrai dire, la plupart des jeux présents ici avaient aussi confirmé leur sortie du le Game Pass dès leur premier jour de commercialisation, mais on découvre également que l’excellent Death’s Door va aussi arriver sur le service.

Voici les jeux qui vont débarquer sur le Xbox Game Pass d’ici la fin du mois de janvier :

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Cloud, Console & PC) – Aujourd’hui

Nobody Saves the World (Cloud, Console & PC) – Aujourd’hui

Death’s Door (Cloud, Console & PC) – 20 janvier

Hitman Trilogy (Cloud, Console & PC) – 20 janvier

Pupperazzi (Cloud, Console & PC) – 20 janvier

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Cloud, Console & PC) – 20 janvier

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (PC) – 20 janvier

Windjammers 2 (Cloud, Console & PC) – 20 janvier

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Console & PC) – 27 janvier

D’autres titres sont aussi amenés à quitter le service, dès le 31 janvier, à savoir :