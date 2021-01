Xbox Game Pass : Injustice 2, Torchlight III et eFootball PES 2021 arrivent en janvier

Comme chaque début de mois, Microsoft fait le point sur son Xbox Game Pass avec des nouveaux arrivants, mais aussi des titres qui quittent le programme. Le mois dernier, GreedFall, Haven ou encore Control avaient fait leur arrivée dans l’abonnement, qui accueille aujourd’hui quelques petits nouveaux.

Les nouveautés du mois de janvier

Pour ce début d’année 2021, Microsoft commence le mois de janvier sereinement avec de nombreux nouveaux titres à découvrir pour les possesseurs de l’abonnement. Ainsi, même si Tekken 7 s’apprête à lever l’ancre, un autre jeu de combat va le remplacer en la personne d’Injustice 2, tandis que les amateurs de ballon rond apprécieront de voir eFootbal PES 2021 arriver sur le programme.

Voici la liste complète des nouveautés du début du mois de janvier sur le Xbox Game Pass :

Dans le même temps, il faudra dire au revoir à Tekken 7 (Consoles), FTL: Faster Than Light (PC), My Friend Pedro (Consoles et PC) et Sword Art Online: Fatal Bullet (Consoles) dès le 15 janvier prochain.