Xbox Game Pass : Wolfenstein, Final Fantasy XII et Jurassic World Evolution arrivent en février

C’est le début du mois, et comme Microsoft a l’habitude de le faire, les prochains jeux à arriver sur le Xbox Game Pass ont été annoncés. Après un mois de janvier relativement complet, avec des titres comme The Medium, Control ou encore Desperados III, le service a droit à de nouveaux arrivants qui devraient faire plaisir.

Les nouveautés de février 2021

Dès ce mois de février, on pourra notamment découvrir Final Fantasy XII: The Zodiac Age sur consoles et PC, ce qui va dans le sens de la déclaration de Square Enix qui compte apporter plus de jeux Final Fantasy sur le Game Pass.

On aura également droit à Wolfenstein: Youngblood pour les amateurs de FPS sur Android, tandis que les amoureux des dinosaures pourront découvrir Jurassic World Evolution. Voici la liste complète des nouveautés de début février sur le Xbox Game Pass :

Pour ce qui est des jeux qui vont prochainement quitter le catalogue, on retiendra les titres suivants :

De Blob (Consoles) : 15 février

Ninja Gaiden II (Consoles) : 15 février

World of Horror (PC) : 15 février

Shadows of the Damned (EA Play/Console) : 16 février

Une nouvelle salve de jeux devrait être annoncée dans deux semaines, d’ici la moitié du mois.