Annoncé plus tôt dans l’année, Wuthering Waves est un nouvel action RPG en monde ouvert qui va jouer sur le même domaine d’activité que Genshin Impact. La première cinématique présentait un ton plus mature et il semblerait que l’on tient là un autre concurrent au titre de HoyoVerse. Ce week-end, on a pu apercevoir une nouvelle bande-annonce avec de nouvelles séquences de gameplay.

Avec de l’exploration et des combats

Le studio Kuro Game a profité d’un événement dédié aux jeux mobiles pour dévoiler un trailer tout en confirmant sa venue sur smartphones. Cette nouvelle bande-annonce réintroduit rapidement l’univers de Wuthering Waves mais a permet surtout d’en voir un peu plus sur les mécaniques de gameplay.

On aura la possibilité de nager, de planer, de courir sur les murs pour escalader, on aura différents personnages aux mécaniques diverses, bref, pas de doute, on est bien sur la tendance du gacha plutôt solo avec un action RPG open world. Les combats semblent également procurer de bonnes sensations, avec des joutes nerveuses et dynamiques ; ce qui n’est pas très étonnant puisqu’on y retrouve les développeurs de Punishing: Gray Raven, un autre jeu mobile connu pour ses affrontements bien rythmés.

Wuthering Waves a également confirmé une sortie sur iOS et Android pour son lancement. Pour l’instant, on ne sait pas s’il arrivera également sur consoles de salon, mais il devrait tout de même arriver sur PC. Rappelons que le titre est encore en développement et que la sortie n’est pas pour tout de suite.