Wraith: The Oblivion – Afterlife trouve une date de sortie sur Oculus

Amateurs de jeux horrifiques en VR, sachez que Wraith: The Oblivion – Afterlife s’est enfin trouvé une date de sortie sur Oculus Rift et Quest. Pour fêter tout ça, le soft se dote même d’une vidéo de 10 minutes de gameplay.

Une sortie le mois prochain sur Oculus, et plus tard sur PlayStation VR

Développé par Fast Travel Games, Wraith: The Oblivion – Afterlife sera effectivement de sortie d’ici le 22 avril prochain sur la plateforme oculus pour un tarif de 24.99 €. Pour espérer ensuite jouer au jeu via SteamVR et donc sur le HTC Vive également, il faudra attendre le 25 mai prochain, soit un mois plus tard. Notez qu’il y aura aussi une mouture Playstation VR qui débarquera quant à elle plus tard cette année.

Pour rappel, la production des développeurs d’Apex Construct ou encore de The Curious Tale of the Stolen Pets nous plongera dans l’univers de World of Darkness. Vous y incarnez Ed Miller, un photographe décédé et prenant la forme d’un Wraith dans le manoir Barclay. Ce dernier enquête sur sa propre mort, devra résoudre des énigmes, apprendre la vérité sur ce qu’il s’est passé mais aussi se cacher de dangereux spectres.

Le soft est particulièrement prometteur qu’on se le dise, et sachez que vous pouvez jeter un œil à la vidéo de gameplay ci-dessus. Si cela vous intéresse, vous pouvez également aller voir notre preview du titre.