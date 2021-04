Wraith: The Oblivion – Afterlife

Wraith: The Oblivion - Afterlife est un jeu d'aventure horrifique en VR sur Oculus Rift, HTC Vive et PlayStation VR. Situé dans l'univers World of Darkness, le titre vous met dans la peau d'Ed Miller, un photographe décédé et transformé en Wraith, une entité fantomatique. Notre protagoniste va devoir enquêter sur sa propre mort dans le mystérieux et inquiétant manoir Barclay afin de savoir ce qu'il lui est arrivé. Ed aura à sa disposition quelques pouvoirs surnaturels, devra résoudre quelques énigmes et avancer tout en se cachant de dangereux spectres.