Wraith est une véritable tornade, capable d’exécuter des attaques aussi rapides que fatales, mais aussi de manipuler l’espace-temps en ouvrant des failles dans notre réalité… même si elle ne sait pas d’où lui vient ce don. Il y a plusieurs années, elle s’est réveillée dans un centre de détention de l’IMC pour malades mentaux sans aucun souvenir de sa vie antérieure. C’est là qu’elle a commencé à entendre une voix lointaine dans sa tête, au point de l’empêcher de dormir des jours durant. Après avoir cru devenir folle, elle s’est résolue à faire confiance à cette voix, qui l’a aidée à exploiter son étrange pouvoir de manipulation du Vide afin de s’échapper du centre de détention.

Quelles sont les capacités de Wraith ?

Dans le Vide (tactique) Repositionnez-vous rapidement dans le Vide afin d’éviter tout dommage.

(tactique) Repositionnez-vous rapidement dans le Vide afin d’éviter tout dommage. Voix du Vide (passive) Vous entendez une voix quand le danger approche et, pour autant que vous puissiez en juger, elle défend la même équipe que vous.

(passive) Vous entendez une voix quand le danger approche et, pour autant que vous puissiez en juger, elle défend la même équipe que vous. Faille dimensionnelle (ultime) Reliez deux zones via des portails pendant 60 secondes en permettant à toute votre équipe d’en profiter.

Déterminée à faire la lumière sur sa véritable identité, Wraith s’est lancée dans une quête effrénée pour en savoir plus sur les expérimentations qu’elle a subies. Bon nombre d’anciens sites de recherche se cachent sous les arènes surprotégées où se déroulent les Jeux Apex. Wraith s’est donc inscrite à la compétition, chaque combat la rapprochant de la vérité.

Comment jouer Wraith ?

Wraith fait partie des personnages relativement polyvalent, qui peut clairement jouer en offensif avec sa Faille dimensionnelle, qui permet d’atteindre facilement une zone adverse. Mais elle peut également être d’une grande aide, notamment grâce à sa capacité passive qui permet de savoir si un ennemi vous cible. Du coup, vous saurez à coup sûr si la zone dans laquelle vous vous situez est sûre ou pas !

Sa capacité tactique Dans le Vide permet à Wraith de devenir invisible quelques secondes afin de se repositionner sans se faire repérer. Clairement, cette capacité est utilisée la plupart du temps pour fuir un combat qui semble mal barré. Mais attention : vous laissez une traînée au sol, vos ennemis pourraient donc facilement vous retrouver après votre réapparition.

Quant à la capacité ultime de Wraith, elle est à double-tranchant. Vous allez pouvoir créer deux portails, reliés entre eux par le Vide. Ils peuvent être utiliser par tous les joueurs, et c’est là que le bas blesse : vous pouvez créer des portails de votre zone jusqu’à une zone plus sécurisée, sorte de solution de repli, mais pensez bien que vos ennemis également pourraient les utiliser, et tomber directement sur vous. N’hésitez pas à combiner cet ultime avec des pièges de Caustic ou des barrières électrifiées de Wattson, qui pourraient piéger mortellement toute une équipe adverse si celle-ci déciderait de passer par vos portails !

