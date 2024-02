Apex Legends : La saison 20 Breakout annonce de gros changements pour le Battle Royale

Améliorations de Légende

On commence avec la nouvelle fonctionnalité qui va drastiquement changer le cours de vos matchs : les améliorations de Légende. Conçu pour atténuer l’aspect aléatoire des débuts de partie, cette mise à jour consiste à faire progresser votre légende au cours du jeu. Chacun des 25 personnages jouables du titre dispose désormais d’un arbre de progression à 4 niveaux que vous pouvez développer en jouant. À mesure que vous montez de niveau, votre bouclier s’améliore automatiquement (ce qui signifie que vous ne trouvez plus d’armure au sol), et vous obtenez de nouvelles améliorations adaptées à votre façon de jouer ou bien aux besoins du moment.

Le gain de niveau se fait en obtenant de l’EVO. Les moyens de s’en procurer sont variés : dégâts, K.O, assistance de K.O, exécutions, réanimations… Toutefois, le moyen de les plus efficace est de chercher les extracteurs évolutifs. Ceux-ci apparaissent aléatoirement sur chaque carte avec une activation retardée au cours du premier anneau. Cela vous permet de vous équiper avant de partir à la chasse aux extracteurs et de faire profiter toute votre escouade du gain d’EVO lorsque vous en dénichez un. Enfin, il est possible de gagner un niveau complet en récoltant de l’EVO brute sur les caches évolutives, mais c’est bien sûr à vos risques et périls étant donné que ces points sont très disputés sur la carte.

Modifications des parties classées

Respawn poursuit les modifications du jeu classé en prenant en compte les retours des joueurs : « Le niveau minimal pour prendre part au jeu classé repasse à 20, tandis que les divisions font leur grand retour en compagnie de la réinitialisation en cours de saison. Vous commencerez avec 1 point de classement (PC) au lancement de Révélation. Une brève réinitialisation de division fera par ailleurs que votre rang chutera de six divisions. Vous recevrez en outre un badge de niveau de classement témoignant du rang le plus élevé atteint en fin de saison, toutes plateformes confondues ».

Le studio poursuit également les changements du système de score. Celui-ci met davantage l’accent sur vos éliminations que votre classement final. De plus, la MMR n’a aucune influence sur le matchmaking ou le score selon Respawn. En outre, la valeur de chaque élimination augmentera à mesure que le classement de votre équipe progressera. Aucun plafonnement concernant le gain de point, toutefois les éliminations réalisées après les six premières ne rapporteront que la moitié de leur valeur.

Une nouvelle carte de mixtape : Dôme du Tonnerre

Le Dôme du tonnerre, inspiré de la première arène du Canyon des Rois, incarne un champ de bataille périlleux et historique dans Apex Legends. Sa structure unique en son genre, avec trois voies de déplacement, est idéale pour les affrontements intenses des modes de la Mixtape. Cette carte est conçue pour favoriser divers styles de jeu. En Match à mort en équipe, les zones surélevées dominent ; en mode Contrôle, la Zone B est cruciale ; et en Course armée, l’exploitation des positions de force est clé. On note également la présence d’une foule dynamique dans les gradins pour donner une ambiance électrique à cette nouvelle zone.

Apex Legends : Breakout sera lancé le 13 février prochain. Le Free to Play est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Apex Legends proposera également un mode performance 120 HZ en même temps que la mise à jour sur consoles PS5 et Xbox Series X.