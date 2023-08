Apex Legends : Les contours du rework de Revenant

Le retour de Revenant

Lors d’une table ronde en ligne avec plusieurs autres médias, Jaclyn Seto (scénariste) et Evan Funnell (designer) nous ont donné plus de détails sur les contours du rework de Revenant. La légende est dans la Battle Royale de Respawn et EA depuis la saison 4, mais il est vrai qu’il avait perdu son intérêt auprès des joueurs. En effet, malgré de nombreux équilibrages, le cauchemar synthétique n’était plus d’actualité dans les différentes métas.

Pour rappel, voici ses nouvelles capacités introduites avec le rework :

Capacité passive – Instinct de l’Assassin : Mettez en évidence les ennemis visibles à proximité qui ont peu de santé. Vous marchez accroupi plus rapidement et avez une meilleure capacité à grimper aux murs.

: Mettez en évidence les ennemis visibles à proximité qui ont peu de santé. Vous marchez accroupi plus rapidement et avez une meilleure capacité à grimper aux murs. Capacité tactique – Saut d’Ombre : Bondissez violemment sur vos cibles. Maintenez pour charger sur de plus longues distances.

: Bondissez violemment sur vos cibles. Maintenez pour charger sur de plus longues distances. Capacité Ultime – Ombres Forgées : Forgez un bouclier de fantômes autour de vous qui bloque les dégâts directs et se régénère après avoir été rompu. Vos ombres et votre capacité tactique sont réinitialisées après un K.O.

Avec un « pick rate » en berne (selon Evan Funnell) et un kit de base assez difficile à gérer pour Respawn compte tenu de l’état actuel du jeu, le rework était donc une évidence pour les développeurs afin de redonner une seconde jeunesse à cette légende. Ils ont aussi pu faire d’une pierre deux coups en le remettant sur le devant de la scène au niveau de la narration en développant son histoire, notamment son conflit avec Loba, mais aussi la provenance de ses nouveaux pouvoirs.

« Le rework est une partie de notre vision en matière de contenu et d’équilibrage. Chaque saison, nous observons chaque personnage pour voir où ils se placent par rapport à la méta. On regarde qui s’en sort le mieux et qui s’en sort le moins et à partir de là, nous faisons nos ajustements, autrement dit, des buffs et des nerfs. Nous avons tenté plusieurs buffs et nerfs pour Revenant avec différents résultats. Le rework nous a permis de nous aligner avec d’autres changements sur certaines légendes qui ont subis des grosses modifications sur une capacité en particulier. Toutes ces modifications s’alignent bien avec le but que nous voulons atteindre vis à vis de ces changements » indique Evan Funnell.

Jaclyn Seto nous a aussi parlé des conséquences de ce rework sur le lore. On précise d’ailleurs que cela ne change en rien les origines de Revenant qui possède toujours ce désir ardent de mourir :

L’histoire à venir a certainement des implications pour son personnage à l’avenir. Vous verrez au cours de cette saison qu’il traverse beaucoup de difficultés, cela est visible lorsque vous le sélectionnez dans le lobby notamment. Vous verrez bien comment cela va se finir à mesure que l’on progresse dans son histoire.

Cet entretien nous a permis d’apprendre quelques anecdotes sur le rework du personnage. Par exemple, les développeurs ont envisagé de lui permettre de courir sur les murs à la manière d’un Titanfall 2 comme nous l’a indiqué Evan Funnell. Malheureusement, cela n’a pas bien fonctionné.

« Nous avons constaté que la capacité était généralement très situationnelle, notamment sur la plupart des cartes d’Apex, elle n’offrait pas vraiment aux joueurs suffisamment d’options ou de cohérence pour ce que nous recherchions vraiment, c’est pourquoi nous nous en sommes éloignés. »

L’accès au personnage a aussi été une belle surprise pour les joueurs, et surtout pour les nouveaux venus qui n’avaient pas forcément débloqué cette légende. En effet, Revenant est accessible gratuitement durant toute la saison 18 sachant que vous avez aussi la possibilité de l’obtenir de manière permanente.

« C’est quelque chose de vraiment cool que nous voulions nous assurer de pouvoir faire cette saison. Cela a certainement conduit à ce que beaucoup de joueurs jouent avec Revenant à chaque partie et c’est génial ».

Selon les retours de cette initiative, Respawn n’exclu pas de recourir à ce procédé dans les futures saisons du jeu, mais rien n’a été officiellement établi.

Apex Legends est disponible PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via EA app et Steam.