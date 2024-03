Worshippers of Cthulhu : Un city-builder dans l’univers de Cthulhu annoncé sur PC par Crazy Goat Games

Si les adaptations vidéoludiques de l’univers de Cthulhu sont principalement des jeux d’aventure et/ou d’horreur, le studio polonais Crazy Goat Games (Republic of Pirates, The Dragoness: Command of the Flame…) a préféré faire preuve d’un peu plus d’originalité avec Worshippers of Cthulhu. Dévoilé lors de l’édition printanière 2024 du Future Games Show diffusée hier soir, ce city-builder nous amènera à diriger le Culte de Cthulhu plus tard cette année, d’abord en accès anticipé, sur PC.