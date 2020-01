Wizardry: Labyrinth of Lost Souls arrivera sur PC le 15 janvier

Le portage de Wizardry: Labyrinth of Lost Souls a rencontré pas mal de soucis au niveau de sa licence et après quelques tumultes, voici que l’on nous annonce enfin sa date de sortie sur PC. Rendez-vous le 15 janvier 2020 pour son arrivée sur Steam. Il sera vendu au prix de 14.99€ avec 10% de remise lors de sa semaine de lancement.

Le point sur Wizardry: Labyrinth of Lost Souls

Pour celles et ceux qui n’ont pas trop suivi, Wizardry: Labyrinth of Lost Souls est un dungeon RPG sorti à l’époque sur PlayStation 3 et PS Vita. Développé initialement par Acquire, XSEED Games avait annoncé un portage PC il y a un petit bout de temps et devait arriver en mai 2019. Mais, en raison de « problèmes de licence imprévus », sa sortie s’est fait longuement attendre.

Cette nouvelle édition inclura l’ensemble des contenus additionnels déjà sortis, une amélioration des visuels, ainsi qu’un mode Turbo qui permet d’accélérer l’exploration dans les donjons. Histoire de célébrer cette annonce, l’éditeur a mis en ligne une nouvelle bande-annonce. Le jeu est aussi listé sur le Humble Store.