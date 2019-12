Gladiux : Un premier teaser pour le potentiel jeu PS5 et des infos

Il y a quelques jours, Acquire, les créateurs de Way of the Samurai et Octopath Traveler, nous avaient annoncé le retour de la série Gladiator. Désormais, nous avons de nouvelles informations, avec notamment, quelques premières images, un teaser trailer mais aussi un nom définitif : Gladiator X s’appellera Gladiux et sortira fin 2020.

Un premier aperçu pas forcément très élogieux

La première chose à savoir, c’est que ce nouvel épisode à la série Gladiator se basera sur l’épisode Begins, sorti sur PSP et s’annonce ambitieux avec un certain budget prévu derrière. Mais avant de poursuivre, il faut savoir que Acquire agit ici en tant que partenaire et non comme studio de développement principal. Cette tâche, c’est Starcaster Games qui s’en occupe, un studio fraîchement fondé en avril dernier.

Gladiux sera donc le tout premier titre du studio et l’on sait que de nouvelles informations seront lâchées à l’approche de la GDC 2020 (la Game Developers Conference) qui se déroulera à partir du 16 mars 2020. Les développeurs nous parleront de l’histoire et dévoileront une bande-annonce complète.

En attendant, on a droit à quelques images, qui permettent de nous montrer les environnements, mais aussi un premier teaser. Si les images nous mettent dans l’ambiance, la vidéo elle, agit un peu comme une douche froide. Les séquences sont pas très élogieuses, le montage est pas loin d’être horrible et les effets nous font penser à des bugs d’affichage. Mais non, c’est juste un teaser probablement sorti trop tôt et qui nous affiche un jeu au tout début de développement.

Un jeu prévu sur PS5 ?

Il y a peu, le magazine japonais Famitsu a pu poser quelques questions aux développeurs, une interview relayée par nos confrères de Gematsu. A travers ces lignes, on y voit les ambitieux du studio de proposer un « jeu de combat brutal qui se déroule dans la Rome Antique », considéré même comme un mix entre un remake et un reboot de Gladiator Begins (développé par Acquire), sorti à l’époque sur PSP.

De nombreuses nouveautés sont à prévoir, avec un gameplay varié qui permettra aux joueurs occasionnels d’y trouver du plaisir instantanément, et aux joueurs plus aguerris d’y trouver de la complexité.

Quant aux machines de sortie, officiellement, Gladiux est prévu pour « consoles et PC ». Mais Takuma Endo a déjà mentionné la PS5 dans les plateformes souhaitées, étant donné que le studio travaille sur une version du jeu supportant le ray-tracing. Une précision soutenue par les mots clés du trailer sur YouTube qui mentionne « PS4, PS5, Xbox, PC ». On attendra bien sûr plus de détails.

Quoiqu’il en soit, le rendez-vous est donné pour mars 2020, période à laquelle le titre refera parler de lui. Quant à la sortie de Gladiux, il faudra patienter jusqu’à fin 2020 si tout se passe bien.