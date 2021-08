Windjammers 2 va avoir droit à une bêta ouverte sur PC, PS4 et PS5 qui débutera dès demain

Cela fait un moment que l’on attend des nouvelles de Windjammers 2, mais Dotemu vient aujourd’hui remercier la patience de la communauté avec une jolie annonce. L’éditeur français, tout juste racheté par Focus Home Interactive, vient de publier une longue vidéo de gameplay pour ce nouvel épisode tant attendu, qui nous annonce l’arrivée d’une bêta ouverte.

Les matchs commencent dès demain

Cette bêta ouverte aura donc lieu sur PC, PS4 et PS5 du 11 eu 22 août. De quoi embellir un peu votre été, tout en confirmant pour la première fois que le titre arrivera sur les consoles de Sony.

Durant cette bêta, il sera possible de s’affronter en ligne mais le crossplay ne sera pas de la partie. Celles et ceux qui jouent via Steam seront cantonnés aux utilisateurs de Valve, tandis que les personnes jouant sur PS4 et PS5 s’affronteront entre elles. Si vous souhaitez déjà réviser vos mouvements pour être prêt pour demain, cette vidéo vous apprend justement les bases du gameplay.

Windjammers 2 est donc attendu sur PC, PS4, PS5, Switch et Stadia à une date encore inconnue.