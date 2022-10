Accueil » Actualités » Wild Hearts : 7 minutes de gameplay pour le jeu de chasse d’EA et Koei Tecmo

Après s’être dévoilé la semaine dernière, Wild Hearts nous montre ce qu’il vaut en pleine action avec une nouvelle vidéo de gameplay qui nous montre énormément de choses. C’est le moment de voir si vous allez craquer pour ce concurrent sérieux de la licence de Capcom.

Du sanglier pour le goûter

Pour rappel, Wild Hearts est un Monster Hunter-like développé à l’occasion d’une collaboration entre Electronic Arts et Koei Tecmo. Le studio Omega Force (surtout connu pour les Dynasty Warriors et autres Musou) est aux commandes de ce nouveau jeu de chasse qui promet d’être ambitieux.

Cette nouvelle vidéo de gameplay nous permet d’observer ce que donne une chasse standard avec l’utilisation des Karakuri, une technologie ancienne permettant de construire de nombreux mécanismes comme le planneur ou bien la tyrolienne au début de cette vidéo. Ces gadgets sont également très utiles pour la chasse aux kemono, les monstres de Wild Hearts.

Ici, nous avons le Corne-Royale, un kemono issu d’un mélange entre des lianes et un sanglier. Cette joute dynamique vous donne un bel aperçu d’une session de chasse effectuée seul puis à plusieurs pour un maximum de trois joueurs en simultané. Ce trailer nous permet également d’observer le décor de cette zone de chasse qu’est le terrain fleuri. Au total, nous aurons quatre grandes zones ouvertes, chacune représentée par une saison. Ici, il s’agit bien entendu du printemps.

Wild Hearts sera disponible le 17 février 2023 sur PS5, Xbox Series et PC via Steam, Epic Games Store et Origin.