Wild Hearts : Date de sortie, premier trailer… tout savoir sur le jeu de chasse d’EA et d’Omega Force

Electronic Arts signe ici une collaboration que personne ne voyait venir. L’éditeur américain s’est associé avec Omega Force, studio reconnue pour son travail sur la série Dynasty Warriors, afin de développer une toute nouvelle licence qui entrera dans le giron des EA Originals. Celle-ci s’appellera Wild Hearts, EA nous avait promis de nous en dire plus dès cette semaine avec la présentation d’un premier trailer. Promesse tenue, voici ce à quoi ressemble Wild Hearts.

Quand Monster Hunter s’inspire du Japon féodal

Comme on pouvait s’en douter, Wild Hearts sera bien un jeu similaire à Monster Hunter, avec des grosses bêbêtes à chasser. La particularité du titre, c’est d’abord son univers qui s’ancre dans le Japon féodal en y apportant une touche de fantasy, avec des créatures ayant fusionnées avec les forces de la nature. Enfin, lorsque l’on parle du Japon, on parle seulement d’une inspiration, car l’univers nous fera découvrir les terres fictives d’Azuma.

On remarquera déjà que lorsque l’on donne un budget un peu plus conséquent à Omega Force, on est loin du résultat visuel d’un Dynasty Warriors, mais aussi que ce jeu de chasse sera évidemment jouable à plusieurs, comme le titre de Capcom. On pourra jouer avec des groupes de trois, et le cross-play sera disponible sur toutes les plateformes.

Ce que nous montre le trailer, c’est que nos guerriers pourront disposer d’une ancienne technologies appelée Karakuri, qui leur permet de poser des mécanismes au sol qui vont s’assembler eux-mêmes et qui vont servir à diverses choses.

On retrouver des pièges avec des mines, des balistes, et tout plein d’outils qui devraient permettre de varier les approches. Ces structures pourront aussi servir à prendre un peu de hauteur pour surprendre les monstres depuis les airs.

Quand sortira Wild Hearts ?

Wild Hearts est pour le moment prévu sur PC (Steam, Epic Games Store et Origin), PlayStation 5 et Xbox Series. On a même déjà une date pour le titre, qui sortira le 17 février 2023, car il n’y avait pas déjà assez de jeux prévus pour février 2023 bien entendu.

On nous donne déjà rendez-vous pour une autre bande-annonce, qui sera cette fois-ci diffusée le 5 octobre prochain et qui se concentrera sur le gameplay du jeu.