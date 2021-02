Développé par Cyanide Studio et édité par Nacon, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood est un action-RPG inspiré de Werewolf: The Apocalypse, une licence appartenant à l’univers fantastique World of Darkness de White Wolf Publishing qui possède également les droits de la célèbre franchise Vampire the Masquerade. Ce titre propose au joueur ou à la joueuse de vivre les aventures de Cahal dans une version alternative des États-Unis.

Au cours d’une mission visant un site d’Endron, une firme cherchant à détruire le monde en s’attaquant à la nature pour le compte du Wyrm, ce Garou de la meute Fianna perd son self-control et devient un danger pour les siens. Il part donc en exil pendant cinq ans jusqu’à ce qu’il soit contraint de sortir de l’ombre afin de sauver son clan d’une défaite imminente contre la société dirigée par l’énigmatique Richard Wadkins.

Quelle est la durée de vie de Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ?

Se contenant du minimum syndical sur bien des aspects, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood propose un contenu particulièrement léger pour le genre incluant une campagne principale, de rares quêtes secondaires et de nombreux points d’Esprits à récupérer afin de débloquer et améliorer les compétences de Cahal. Voici ce qu’il faut savoir sur la durée de vie du titre en mode « Normal » :

Campagne principale : entre 7 et 8 heures environ

Scénario + missions secondaires : 9 heures environ

Finir le jeu à 100% : entre 10 et 12 heures environ

Notez que, pour platiner l’action-RPG, il faut obligatoirement voir les deux fins différentes de l’histoire de Cahal. Rassurez-vous, même si le jeu intègre uniquement des sauvegardes automatiques, il n’est pas nécessaire de devoir relancer une partie depuis le début mais seulement de recommencer la dernière mission en faisant bien évidemment attention à modifier le choix final lorsque vous y aurez à nouveau accès.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Pour lire notre test du jeu, il vous suffit de cliquer ici.