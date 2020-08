Werewolf The Apocalyps Earthblood : Toutes les infos résumées en vidéo

Tous les jours, du lundi au vendredi, à 9h30, on vous propose un nouvel épisode d’AG Summer. Après The Pathless, on s’attarde sur un titre complètement différent avec Werewolf The Apocalyps Earthblood. Action RPG développé par le studio Cyanide, il s’agit d’une adaptation du jeu de rôle éponyme.

On incarnera Cahal, un homme loup-garou, qui disposera de trois gameplay différents selon sa forme : humain, loup ou loup-garou. On fait le point sur toutes les informations connues jusqu’à présent et l’on vous rappelle que Werewolf The Apocalyps Earthblood sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X le 4 février 2021.