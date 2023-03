Wayfinder : L’action-RPG multijoueur des créateurs de Darksiders Genesis s’offre un nouveau trailer de gameplay

Dévoilé pendant la cérémonie des Game Awards 2022 et présent lors du State of Play diffusé en février dernier, Wayfinder s’est de nouveau montré hier. Au programme, un trailer de gameplay de trois minutes permettant d’en apprendre davantage sur l’action-RPG multijoueur free-to-play d’Airship Syndicate (Darksiders Genesis, Battle Chasers: Nightwar) et de Digital Extremes en amont de la PAX East qui se déroulera du 23 au 26 mars prochain à Boston (Etats-Unis).

Un panel prévu le 24 mars à 23h

En plus de partager cette vidéo du titre dont la direction artistique semble énormément inspirée de Fortnite et League of Legends, les développeurs ont profité de l’occasion pour annoncer qu’un panel dédié au jeu sera organisé le 24 mars à 23h en France en direct du salon américain. Visible sur Twitch, il accueillera notamment sur scène Joe Madureira et AJ LaSaracina, les directeurs créatif et marketing du projet, ainsi que Ryan Stefanelli, président et co-fondateur du studio texan.

Pour rappel, Wayfinder sera disponible en accès anticipé en mai et sortira en version 1.0 en fin d’année sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4 et PlayStation 5.