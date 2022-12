Airship Syndicate (Darksider Genesis) dévoile son nouveau jeu, Wayfinder

Le studio Airship Syndicate commence a se faire un petit nom grâce à aux sympathiques Darksiders Genesis et Battle Chasers: Nightwar, deux jeux salués pour leur direction artistique. On le doit surtout au talent de Joe Madureira, un artiste très connu dans le monde des comics. Après ces deux jeux, le studio nous avait donné rendez-vous pour les Game Awards afin de nous présenter son prochain projet, qui n’est autre que Wayfinder.

Un brin générique ?

Pour l’occasion, Airship Syndicate s’associe à Digital Extremes afin de nous offrir cet action-RPG qui sera principalement tourné vers le multijoueur et la coopération en ligne.

Dans ce jeu, on incarnera des Wayfinders, qui utilisent des dagues spéciales pour voyager à travers des zones infestées de dangers qui serviront de donjons. Ces dagues pourront d’ailleurs apporter des modifications aux règles de chaque donjon, avec des bonus et des malus à attribuer. On se dirige donc vers une expérience où le loot semble avoir une importance capitale, avec une grosse rejouabilité et un aspect coopératif prédominant. Ce qui est bien loin des autres propositions du studio, il faut bien l’avouer.

Et pour cause, Wayfinder sera un free-to-play. Le jeu sortira à l’automne 2023 sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, mais avant cela, il aura droit à une phase de bêta fermée le 13 décembre sur PC et au mois de janvier sur les consoles PlayStation.