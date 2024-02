Airship Syndicate, le studio derrière Wayfinder et Battle Chasers, licencie une douzaine de personnes

Wayfinder ne semble pas avoir trouvé son public, et Airship Syndicate est en train d’en payer le coût. Nicole Carpenter de Polygon nous apprend que 12 personnes ont été licenciées au sein du studio suite aux difficultés économiques rencontrées par ce dernier.

Une situation qui est malheureusement bien trop courante aujourd’hui, si ce n’est sur un détail. Le président du studio, Ryan Stefanelli, et le PDG et artiste Joe Madureira vont également baisser leurs salaires pour faire face aux problèmes rencontrés par Airship Syndicate. Ce qui ne rend pas ces départs moins tristes pour le studio, mais voir les patrons prendre leurs responsabilités en diminuant leurs revenus est assez rare pour qu’on le souligne.

Ces licenciements ont pour but de faire tenir à flot le studio pour les mois et années à venir, mais on se demande maintenant forcément s’il a encore les épaules pour mener à bien le projet Wayfinder.

Layoffs are happening today at Wayfinder developer Airship Syndicate, several people have told me. Scope unclear at this time, but have reached out to the company for more info. Last year, publisher Digital Extremes divested from Wayfinder and also laid off workers.

— Nicole Carpenter (@sweetpotatoes) January 31, 2024