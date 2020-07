Watch Dogs Legion lâche deux trailers et sortira le 29 octobre

Puisque Ubisoft a décidé de ne pas prendre la parole sur ses problèmes en interne en ouverture de l’Ubisoft Forward, c’est Watch Dogs Legion qui s’est présenté le premier. Le titre, que l’on avait pas revu depuis l’E3 dernier, a dévoilé deux nouveaux trailers ainsi qu’une date de sortie.

Une date qui n’avait pas fuité

Les développeurs nous ont rappelé le concept du titre, qui permettra de recruter tous les PNJ et de vivre leur histoire personnelle.

Le premier trailer en image de synthèse a ici été réalisé par Alberto Mielgo, qui a notamment travaillé sur l’excellent Spider-Man : Into the Spider-Verse. La seconde vidéo a permis de montrer un peu plus de gameplay, pour voir toutes les possibilités offertes par cet épisode, avec beaucoup d’approches différentes dans les missions du jeu.

C’est surtout la date de sortie du titre que l’on retiendra. Watch Dogs Legion sera en effet disponible dès le 29 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. Il sera également disponible sur PS5 et Xbox Series X dès que ces consoles seront sorties. Le titre est donc déjà disponible en précommande.