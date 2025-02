Warriors: Abyss veut mélanger le roguelite et le musou, une formule étonnante qui est disponible dès maintenant

Direction les Enfers pour ce roguelite pas tout à fait comme les autres

C’est durant le State of Play que l’annonce de ce Warriors: Abyss est tombée. Au lieu de replonger dans la guerre des Trois Royaumes, vous irez visiter l’Enfer (l’influence Hades ne pouvait pas être plus claire) et atteindre le quatrième niveau en décimant les forces de Gouma dans des niveaux générés de manière aléatoire, en reprenant tout ce que l’on peut attendre d’un roguelite.

On conserve malgré tout l’aspect très action d’un Dynasty Warriors avec des batailles contre des hordes d’ennemis, et surtout plein de personnages à recruter. Au fil de notre avancée, notre groupe pourra s’agrandir tout en récupérant des « Tactiques Uniques » qui viendront changer le cours de votre partie, offrant ainsi tout plein de combinaison et une grosse rejouabilité. On nous promet l’ajout gratuit de personnages dans de futures mises à jour, dont ceux du Royaume de Jin dans la première.

La plus grosse surprise dans tout cela reste le fait que Warriors: Abyss est disponible dès maintenant sur PC via Steam, PS4, PS5 et Xbox Series, avec une version Switch qui arrivera demain, le 14 février. Et si vous vous posiez la question, oui, le jeu sera bien traduit en français.