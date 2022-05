Warner Bros Discovery chercherait à se séparer de plusieurs studios WB Games

Décidément, 2022 est bien l’année de la consolidation du secteur du jeu vidéo avec toutes ces histoires de rachats. Ce matin même, on apprenait que Square Enix avait vendu ses studios occidentaux au géant Embracer Group, pour la modique somme de 300 millions de dollars (autrement dit, des cacahouètes pour Embracer), et l’autre rumeur persistante de ce week-end concernait le cas des studios WB Games. Le très sérieux Imran Khan, journaliste chez Fanbyte souvent fiable, a indiqué que Warner Bros Discovery pourrait se séparer de plusieurs de ses studios de jeux prochainement.

Couldn't get enough confirmation to actually write a post about it, but hearing a decent bit of chatter this week about WB Discovery shopping their game development studios around.

— Imran Khan (@imranzomg) April 29, 2022