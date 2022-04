LEGO Star Wars : La Saga Skywalker réalise le plus gros lancement du jeu LEGO avec 3,2 millions de ventes

Malgré ses multiples reports, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker était tout de même très attendu, et l’a prouvé avec ses premiers résultats enregistrés en Grande-Bretagne, annonciateur d’un beau succès pour Warner Bros Games et TT Games. Cela n’a pas été démenti par les chiffres de ventes mondiaux qui sont parus aujourd’hui et qui prouvent que LEGO Star Wars : La Saga Skywalker fait mieux que tous les autres jeux LEGO.

We’ve set a new record!!! Thanks to all the players for helping make LEGO Star Wars: The Skywalker Saga the biggest launch in LEGO Game history! #LEGOStarWarsGame pic.twitter.com/fYw568OPU9

— LEGO Star Wars Game (@LSWGame) April 21, 2022