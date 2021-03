Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall sortira cet été sur PC VR et Oculus Quest

Développé par Carbon Studio qui nous avait déjà émerveillé par le sympathique The Wizards, Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall s’est montré lors du Future Games Show d’hier.

Un trailer cinématique en attendant sa sortie

Effectivement, une nouvelle vidéo a été diffusée pour le titre de Carbon Studio. Hélas, si les joueurs attendaient du gameplay c’est raté, étant donné qu’il s’agissait simplement d’un trailer cinématique que vous pouvez visionner ci-dessus.

Mais concernant le titre, et si l’on se fie à ce qu’a fait Carbon Studio auparavant, on devrait retrouver quelque chose du même acabit que The Wizards. En effet, le jeu estampillé Warhammer nous proposera des combats au corps à corps avec les armes iconiques de la franchise comme l’utilisation de pouvoirs magiques pour venir à bout de nos ennemis.

Orienté action et aventure en VR, Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall nous promettra également une campagne se déroulant dans le royaume de Shyish après le Necroquake, une catastrophe magique survenue pendant l’Age de Sigmar – comme le titre du jeu en somme -. Les fans invétérés de la licence auront de quoi être excités, et on espère retrouver pourquoi pas une expérience de jeu tout aussi excitante que Warhammer : Vermintide 2.

Pour rappel, Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall sera de sortie cet été sur Oculus Quest, HTC Vive et Valve Index. On reste surpris de ne pas voir la présence de l’Oculus Rift S, à moins que cela ne soit une erreur et que ce casque soit aussi compatible avec le titre de Carbon Studio.