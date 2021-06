Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall

Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall se déroule dans l'univers des Warhammer et plus précisément à l'intérieur du royaume de Shyish. Ce jeu d'action-aventure en VR prend place après le cataclysme magique survenu pendant l'âge de Sigmar. Traversez le Royaume de la Mort et triomphez des âmes tourmentées de ces terres en utilisant les magies surpuissantes qui sont à votre disposition.