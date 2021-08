Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters se remontre dans un nouveau trailer

Déjà dévoilé auparavant via un teaser en CGI, Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters se dévoile à nouveau dans une nouvelle vidéo en CGI.

Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters se la joue tactique

Si on ne voit toujours pas de gameplay, il faut savoir que le titre développé par Complex Games nous proposera un gameplay mélangeant RPG et tactique, dans lequel nous incarnons les Chevaliers Gris. Ces valeureux guerriers surhumains devront une fois de plus lutter sans relâche contre le chaos, et plus précisément un fléau démoniaque nommée The Bloom.

Même si pour l’heure, nous n’avons pas vu grand-chose, le soft se fend tout de même de quelques images de gameplay, visibles en fin d’article. Le soft se montrera quant à lui plus en détails avec une video de gameplay pour le titre d’ici le mois prochain, sans plus de précisions.

Pour l’heure, Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters est prévu sur PC pour un vague 2022.