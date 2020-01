Wargroove : la date du DLC Double Trouble dévoilée en vidéo

Sorti il y a maintenant une petite année, Wargroove refait parler de lui à l’occasion de la prochaine sortie d’un DLC gratuit nommé Double Trouble. Suite à une première annonce que nous vous avons relayé sur le site, Chucklefish nous propose via une vidéo de présentation, des détails supplémentaires concernant le DLC.

Ce que l’on découvrira dans Double Trouble

Les amoureux de jeu vidéo tactical seront heureux de voir arriver une toute nouvelle campagne vous proposant de jouer à la fois de nouveaux commandants, mais également de découvrir de nouvelles unités. La campagne sera jouable en coopération, ce qui est une autre bonne nouvelle pour ceux voulant se creuser la cervelle en duo.

Autre nouveauté, l’apparition d’un lobby public et privé, permettant de hoster ses parties et ses campagnes multijoueurs. Il vous sera ainsi possible de jouer à la nouvelle campagne également en coopération online. De plus, vous aurez l’occasion de découvrir de missions inédites dans le mode arcade, dans le mode partie rapide en ligne, mais aussi un tout nouveau lieu pour l’éditeur de cartes.

Liés au clan des Outlaw, vous aurez également l’occasion de découvrir de nouveaux thèmes musicaux, composés par PhoneticHero. En soi une belle ribambelle de contenu qui est en plus totalement gratuit pour l’ensemble des joueurs.

Et la date me direz vous ? Eh bien le rendez-vous est pris pour le 6 février prochain sur Nintendo Switch, PC et Xbox One. Pour les personnes possédant le jeu sur votre PlayStation 4, la date n’a pas été communiquée pour le moment en dehors d’un « bientôt« .

Pour rappel, Wargroove est un jeu de Tactical-RPG dans la veine d’un Advance Wars, développé par Chucklefish Games, auréolé d’un 9/10 sur notre site. Notre test est d’ailleurs toujours disponible si vous souhaitez en savoir plus sur le titre.