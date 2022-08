Wanted: Dead repoussé à 2023 et vise la Saint-Valentin pour sa sortie

Chapeauté par les développeurs du futur Valkyrie Elysium, mais surtout par l’équipe derrière Ninja Gaiden, Wanted: Dead a montré le bout de son nez pour donner quelques nouvelles. Comme beaucoup d’autres jeux, il est malheureusement repoussé à l’année prochaine et loupe donc le rendez-vous auparavant fixé à 2022. En contrepartie, on a désormais une vraie date de sortie.

La Saint-Valentin pas si dead que ça

Les développeurs de Wanted: Dead semblent apprécier la Saint-Valentin pour leur communication. Après une bande-annonce justement consacrée à la fête des amoureux dévoilée plus tôt dans l’année, c’est désormais la date qui a été fixée pour la sortie du jeu. Un thème récurrent, également mis en avant dans la dernière vidéo qui nous annonce cette date.

Action effrénée, échanges de coups nerveux, explosions et hémoglobines, c’est ce qui nous attend dans ce nouveau slasher pensé par les créateurs de Ninja Gaiden et Dead or Alive. On y suivra la Zombie Unit, une escouade d’élite, aux commandes de Hannah Stone, qui va devoir déjouer un complot majeur dans une ville de Hong Kong teintée de cyberpunk. Equipée de différents armes à feu, le protagoniste pourra aussi trancher dans le vif au corps-à-corps et abuser de nombreux finish-moves.

Wanted: Dead est prévu pour le 14 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. On a pu y jouer il y a quelques jours, nos impressions arrivent très vite sur le site.