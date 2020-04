Voici les nouvelles dates de sortie de The Elder Scrolls Online: Greymoor

Il y a quelques jours, les équipes de Bethesda nous avaient prévenu que la prochaine extension de The Elder Scrolls Online allait prendre un peu de retard. Greymoor n’arrivera donc pas à partir du 18 mai mais sortira le 26 mai sur PC et Mac et le 9 juin sur PlayStation 4 et Xbox One. C’est le moment de noter la nouvelle date dans son agenda.

Un lancement inédit

Matt Firor, directeur du jeu, a également pris la parole sur le blog officiel pour expliquer que le studio est « toujours en bonne voie pour un lancement de la Mise à jour 26 et du chapitre Greymoor avec seulement une semaine de retard ». Il rajoute tout de même que « nous ne sommes pas à l’abri d’un contretemps indépendant de notre contrôle. Rappelons également que nous n’avons encore jamais lancé une extension majeure d’ESO dans de telles conditions de télétravail et cela implique une certaine dose d’imprévus. »

On apprend également que les serveurs de jeu européens ont été fortifiés suite à la hausse de la fréquentation du MMO et rajoute que les équipes de développement sont au courant de certains problèmes de latence. Une partie de ces améliorations seront d’ailleurs déployées avec la Mise à jour 26.

Rappelons qu’en plus d’être repoussée, cette extension ne profitera pas de doublage en français à son lancement. L’absence de voix françaises n’a pas été évoquée dans ce nouveau communiqué mais si rien n’a changé, elles ne seront rajoutées que dans les prochains mois. Les sous-titres dans notre langue seront tout de même bien inclus.