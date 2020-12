Une fois sortie de la deuxième faille proposées dans Immortals Fenyx Rising, Fenyx se dirige maintenant vers le temple d’Apollon, pour y trouver l’étranger et l’oracle qu’elle recherche, avec la mission « Vision brouillée ».

Rejoindre le temple d’Apollon

Rejoignez la terre ferme et dirigez-vous vers le temple pour apercevoir l’étranger, entouré de monstres. Faites surtout attention à la Gorgone lors du combat, puis une cinématique s’enclenchera.

Pénétrez dans le temps et placez-vous sur le socle à droite. Tirez une flèche d’Apollon dans les flammes devant vous jusqu’à la torche plus loin. L’accès à la salle de l’oracle sera ouvert, avec une nouvelle cinématique à la clé.

Avant de rejoindre l’étranger à l’extérieur du temple, déplacez le gros cube sur le socle devant lui, et appuyez sur le bouton pour libérer l’accès au donjon « Le géant à un oeil« .

Récupérer la jarre d’Eole

Appuyez sur les boutons en face de vous pour faire apparaitre des cubes. Placez le plus gros sur le socle de gauche, puis les deux petits sur celui de droite.

Plus loin, deux gros cubes vont apparaitre. Placez celui en bois à gauche, et celui plus lourd à droite avant de continuer votre chemin avec deux monstres à abattre.

Appuyez à nouveau sur le bouton en face de vous et attrapez le cube en face de vous pour le poser sur le socle à proximité avant qu’une plateforme s’avance vers vous.

Une fois à mi-chemin, en vous tournant vers la gauche, vous trouverez deux colonnes détruites, avec un coffre au bout (il faudra être plutôt agile et précis en sautant). Revenez sur la plateforme et faites apparaitre un cube pour le poser sur le socle.

En haut, deux nouveaux boutons feront apparaitre des boules. Prenez celle de gauche et amenez-la simplement vers son socle au bout du chemin. Pour celle de gauche, utilisez la Force d’Héraclès pour la guider à travers le couloir dans lequel elle se trouve.

Continuez pour affronter un premier boss, Mikros l’Adorable. Ce dernier dispose d’attaque que vous ne pouvez pas parer, mais qui sont assez lentes. Regardez bien si ses jambes se mettent à briller en rouge avant d’esquiver, et utilisez surtout votre hache pour faire monter sa barre d’étourdissement.

Une fois vaincu, récupérez la Foudre de Zeus avant de sortir du donjon.

Obtenir le fragment d’aile

Sorte du temple et grimpez sur les escalier à gauche pour arriver devant une nouvelle énigme, avec des boules à mettre en place d’une certaine manière. Pas trop besoin de se creuser la tête, le schéma devant le puzzle indique l’emplacement des boules.

Descendez à droite du puzzle pour trouver un bâtiment qui possède un mur en pierre sur sa droite que vous pouvez briser. Pousser le cube pour faire tomber la boule, et placez-la sur le puzzle.

Revenez ensuite à droite et placez-vous sur le socle non-loin pour tirer une flèche d’Apollon sur la torche qui se libère, et qui donne accès à la deuxième boule.

Allez ensuite au dessus du puzzle pour trouver un levier à actionner. Dépêchez-vous de passer au dessus du portail rouge à gauche du levier et prenez la boule dans la salle.

Placez-la dans le socle à côté d’elle pour ouvrir la grille en face de vous. Récupérez la boule derrière et apportez-la au puzzle, puis revenez dans la salle chercher la dernière.

Vous pourrez alors récupérer des pièces de Charon, et le Morceau d’aile. Montez ensuite tout au dessus de l’observatoire et terminer cette quête, qui met aussi fin au grand tutoriel du jeu.

Pour en savoir plus sur Immortals Fenyx Rising, n’hésitez pas à consulter notre guide complet ainsi que notre test du jeu.