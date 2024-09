Vince Zampella, le directeur de Respawn (EA) défend le prix de la PS5 Pro, justifié par les performances de la console

Vous vous en doutez, Zampella n’est aujourd’hui pas en mesure de nous parler de ce que la PS5 Pro va changer sur le prochain Battlefield, ce dernier n’ayant partagé qu’un concept-art. C’est donc surtout sur la question du prix que l’intéressé est revenu. Un prix qu’il considère comme étant élevé, mais qu’il relativise grandement :

« Si vous revenez en arrière, certaines des consoles plus anciennes étaient tout aussi chères et en ajustant à l’inflation, elles sont encore plus chères. Donc, au début, cela semblait un peu choquant, mais c’est en fait pas si terrible. Et si vous achetez un PC à 700 $, vous n’obtenez pas les mêmes performances. Donc je veux dire, c’est une question d’équilibre. Est-ce cher pour les gens ? Absolument. Tout le monde ne pourra pas se le permettre. Serait-ce mieux si c’était moins cher ? Bien sûr. Je veux que plus de gens l’aient. Mais c’est logique, vraiment. »