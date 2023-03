Ventes de jeux en France : FIFA 23 en haut des charts, mais un marché des consoles en baisse

Depuis la pandémie, les chiffres réalisés dans le domaine du jeu vidéo en France n’ont jamais été aussi hauts. On attendait donc de voir si cette tendance allait se confirmer avec l’année 2022, et le SELL vient de publier son rapport annuel remplis de diagrammes et statistiques comme on les aime, qui nous aident à mieux comprendre le marché français. En 2022, le jeu vidéo aura encore rapporté beaucoup d’argent, même s’il n’aura pas fait mieux que l’année précédente.

Le top 20 des jeux vendus en France en 2022

Ce bilan nous montre que le chiffre d’affaires total réalisé par le jeu vidéo en France en 2022 est de 5,5 milliards d’euros, soit une baisse de 1,6 % par rapport à l’année passée. C’est surtout du côté des consoles que l’on remarque des résultats un peu plus en berne avec un chiffre d’affaires global en diminution de 6,6 %, qui est principalement causée par des ventes hardwares en déclin de -19 % en comparaison avec 2021. Même les accessoires montrent des résultats en deçà.

Côté software, c’est un peu mieux. Le SELL a profité de son bilan pour afficher le top 20 des jeux les plus vendus en France en 2022, toutes plateformes confondues. Sans surprise, FIFA 23 règne en maître, tout comme Call of Duty: Modern Warfare II qui est sur le podium, mais qui se fait voler la deuxième place par Légendes Pokémon Arceus. Voici le classement complet (en valeur) :

FIFA 23 Légendes Pokémon Arceus Call of Duty: Modern Warfare II Mario Kart 8 Deluxe Horizon Forbidden West Pokémon Violet God of War Ragnarok Gran Turismo 7 Nintendo Switch Sports Pokémon Ecarlate Mario Strikers: Battle League Football Splatoon 3 Animal Crossing : New Horizons Mario Party Superstars Kirby et le Monde Oublié Elden Ring FIFA 22 Minecraft : Nintendo Switch Edition The Legend of Zelda: Breath of the Wild New Super Mario Bros U. Deluxe

On remarquera que le top des ventes sur PC est sensiblement différent avec un top 3 qui affiche évidemment Call of Duty: Modern Warfare II en tête de gondole, suivi d’Elden Ring et de Total War Warhammer III.

Le profil des joueurs et joueuses français

Pour ce qui est des autres données intéressantes, on notera que 7 Français sur 10 jouent au moins de manière occasionnelle, 88% d’entre eux étant des adultes.

L’âge moyen est maintenant de 39 ans, tandis qu’on compte 49% de femmes dans cette catégorie. Si l’on prend uniquement les joueurs et joueuses dits réguliers, on retrouve 53 % d’hommes contre 47 % de femmes. Plein de chiffres qui viennent balayer d’un revers de la main des stéréotypes encore bien trop tenaces.

Vous pouvez consulter le rapport complet du SELL pour découvrir d’autres chiffres sur le jeu vidéo en France en 2022.