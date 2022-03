Unpacking débarquera ce printemps sur PS5 et PS4 avec une édition physique Limited Run

Le très relaxant Unpacking, jusque-là réservé au PC, à la Switch ainsi qu’à la Xbox One, va également poser ses cartons du côté de Sony, quelques mois seulement après son lancement initial le 2 novembre 2021. C’est l’éditeur Humble Games qui nous apprend la nouvelle, à travers un trailer rappelant tout de suite l’atmosphère chill du titre.

Deuxième fournée de cartons

C’est évidemment une bonne nouvelle pour les joueurs et joueurs PlayStation de voir débarquer le jeu indépendant fort sympathique de Witch Beam. Malheureusement, on sait simplement que la date de sortie se situe quelque part en ce printemps 2022 à peine débuté.

Notons également que ces deux nouvelles versions hériteront d’une édition physique, au même titre que celle sur Switch, préparée par Limited Run Games (US) et dont les précommandes sont déjà ouvertes.

Rappelons que dans Unpacking on participe à divers déménagements retraçant la vie d’un personnage qu’on ne voit ni entend. Ranger les objets contenus dans les cartons aux endroits adéquats, au sein des différentes pièces proposées, nous permet alors d’en savoir plus sur lui. En résulte une narration toute particulière et intimiste à l’ambiance posée, portée par une musique tout aussi apaisante.

Unpacking est déjà disponible sur PC (via GOG, Humble Store et Steam), Switch, Xbox One, et le sera donc prochainement sur PlayStation 5 et PlayStation 4.