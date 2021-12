Unpacking est un carton avec 100 000 unités vendues en 10 jours

En matière de jeu indépendant, Unpacking aura marqué les joueurs avec un titre à la fois original et reposant. Les développeurs annoncent aujourd’hui un joli score concernant les ventes.

In the first 10 days, we sold over 100k units of Unpacking across all platforms!

Thank you for joining us on this journey. We love and appreciate your support throughout it all! pic.twitter.com/kzbyZZg7do

— Unpacking 📦 Out NOW! (@UnpackingALife) December 14, 2021