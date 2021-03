Unmaze joue avec la lumière et nous perd dans son labyrinthe avec son trailer en français

Toujours à la recherche d’originalité et d’inventivité, ARTE revient avec une nouvelle production coproduite par Upian et Hiver Prod, intitulée Unmaze. Le jeu mobile dévoile aujourd’hui un trailer en français à l’occasion de l’AG French Direct.

Entre ombre et lumière

Pour celles et ceux qui découvrent Unmaze, il s’agira d’une histoire interactive sur mobiles et tablettes qui nous raconte le destin de Thésée et Astérion, mais pas forcément ceux du mythe que vous connaissez. On suit ici des jeunes garçons, qui sont tout de même piégés au sein d’un labyrinthe, tandis que le joueur incarne Ariane pour les aider à sortir. Il faudra alors prendre une série de choix qui influeront sur le parcours de nos deux héros.

Le titre joue avec la lumière présente autour de vous. Lorsque votre appareil captera beaucoup de luminosité, vous aiderez Thésée, tandis qu’il faudra basculer dans l’obscurité pour venir en aide à Astérion. Un type d’interaction original qui nous guidera à travers une histoire narrée grâce aux dessins de Florent Fortin.

Unmaze sera disponible cet été sur iOS et Android. Le site officiel est disponible pour en apprendre plus.